TMW - Alessandria, in chiusura per Eusepi

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Federico Gaetano

L’Alessandria avrebbe mollato gli ormeggi per puntare con decisione sul centravanti Umberto Eusepi, classe ‘89, in uscita dal Lecce. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club piemontese dopo aver chiesto informazioni nel weekend avrebbe deciso di provare a chiudere l’operazione in questi giorni.