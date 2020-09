tmw Alessandria, scatto per Corazza. Si lavora anche per Rubin

L’Alessandria accelera per Simone Corazza. L’attaccante della Reggina è una forte idea del club piemontese. Contatti in corso in queste ore, si lavora per chiudere. Da definire i dettagli, se biennale o triennale. Ma l’Alessandria è balzata in pole, tutto su Corazza. E si lavora anche per Matteo Rubin...