TMW - Alessandria, tre big di Serie C sulle tracce di capitan Gatto

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Arrivato l'anno scorso a gennaio, Emanuele Gatto ha subito conquistato l'Alessandria. Punto fermo con Marcolini prima e d'Agostino oggi, il centrocampista centrale è stato tra i protagonisti della buona seconda parte di stagione 2017/2018 e in questo avvio di campionato ha anche vestito la fascia da capitano, lui che nelle giovanili del Torino veniva chiamato "capitan Futuro". Prestazioni e continuità che accendono l'interesse di mercato: sulle sue tracce, secondo quanto raccolto da TMW, vi sono infatti Monza, SudTirol e Viterbese. Pronte ad affondare il colpo, complice il contratto in scadenza a giugno 2019 e la possibilità di portare a casa un giocatore che in Serie C ha dimostrato di fare la differenza.