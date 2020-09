tmw Arezzo, a giorni l'incontro con l'entourage di Cutolo. Si parlerà del rinnovo

Aniello Cutolo-Arezzo, un matrimonio che può continuare? Ancora tutto in stand by, ma, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, a giorni (forse già domani) è previsto il possibile incontro con l'agente dell'attaccante per parlare del rinnovo: il club propone un anno, il giocatore valuterà.