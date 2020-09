tmw Arezzo, Brancolini tarda ad arrivare. Il club guarda in casa Lazio: interessa Alia

vedi letture

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'Arezzo starebbe guardandosi attorno alla caccia di un altro portiere Under da inserire in rosa. Visto il ritardo nel chiudere l'affare per portare in amaranto Federico Brancolini, classe 2001 della Fiorentina, il club toscano starebbe rivolgendo lo sguardo in casa Lazio dove interessa il classe 2000 Marco Alia