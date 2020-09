tmw Arezzo-Foglia, intesa trovata. Oggi la Coppa, domani la firma sul rinnovo

Era attesa a inizio settimana la lieta notizia, ma è stato solo questione di giorni: un piccolo ritardo, ma la fumata bianca c'è stata. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'Arezzo ha raggiunto l'accordo con Fabio Foglia per il rinnovo dell'accordo che lega le parti: intesa trovata su base triennale, e incontro per mettere nero su bianco atteso per domani.

Oggi la gara di Coppa Italia contro il Cittadella, domani un altro importante passo verso il futuro.