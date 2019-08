TMW - Arezzo, il club blinda Borghini. Almeno fino a gennaio

© foto di Francesco Scarpetti

Un gol in Coppa Italia, uno in campionato per bagnare l’esordio: miglior avvio non poteva esserci per Diego Borghini dell’Arezzo. Che si tiene stretto il calciatore, che prima del mercato estivo era stato in odore di Serie A, con il Parma pronto a tesserarlo per poi girarlo in prestito: ma adesso, il club toscano ha blindato il difensore, che non si muoverà dalla Toscana almeno fino a gennaio.

Il classe ‘97 non è infatti più sul mercato, e proseguirà ancora in amaranto. Poi saranno fatte valutazioni.