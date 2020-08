tmw Arezzo, La Cava ha venduto: il club va a MAG Servizi Energia

Cambio di proprietà per l'Arezzo perché, questa mattina a Roma, è avvenuto il passaggio notarile delle quote. L'ex proprietario Giorgio La Cava lascia la guida del club alla società MAG SERVIZI ENERGIA amministrata dall’Ing. Fabio Gentile, specializzato nella progettazione di impianti di calore, nonché amministratore delegato della New Energy, forte di un gruppo societario alle spalle che nel precedente esercizio ha generato un fatturato di circa 40 milioni e per l’esercizio in corso ha già raggiunto un consolidato di 70 milioni, con previsione di chiusura esercizio 2020 a 90 Milioni.

NEW ENERGY GAS COME SPONSOR - L’acquisizione del Club rappresenta, per il gruppo industriale, un'ulteriore espansione del piano di sviluppo imprenditoriale sul territorio toscano. È già stato individuato il main sponsor per la stagione 2020/21 e precisamente Soc. New Energy Gas e Luce S.r.l. leader del settore facente parte alla medesima proprietà. Il driver dell'operazione è stato l'Advisor Enosi Holding Company capitanata da Alessandro Paoletti, che ha condotto le trattative in grande silenzio e anonimato al fine di eliminare l’agguerrita concorrenza per l’acquisizione.

"Sin da subito è stata trovata la giusta sinergia con La Cava e i suoi professionisti nel pieno rispetto della piazza "Arezzo" con l’obiettivo di garantire ai colori amaranto un futuro sereno, limpido e soprattutto ambizioso". La nuova proprietà dell'Arezzo Calcio nelle prossime ore diramerà un comunicato stampa con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che guiderà la squadra in questa stagione sportiva.