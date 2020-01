Fonte: Alessio Alaimo

Guarda in Brasile, per i rinforzi difensivi, l'Arezzo. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, il club toscano avrebbe messo nel mirino il classe '98 Matias Antonini; l'ex Cagliari è ora svincolato dal Gremio, e si trova a Milano in attesa di sviluppi di mercato