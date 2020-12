tmw Arezzo, possibile cambio alla presidenza. E reintegro di Fabbro e Taliani

L'Arezzo viaggia verso un possibile cambio di presidenza. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, elle prossime ore la proprietà indicherà un nuovo nome per il ruolo, con Giuseppe Monaco che potrà tornare a dedicare maggiore tempo alle attività del gruppo Mag: Fabio Gentile e Francesco Manzo i nomi per la successione.

Possibile il reintegro in organigramma sia del Dg Riccardo Fabbro, che si era dimesso dal “vecchio” CdA, che di Fabiano Taliani nelle vesti di direttore marketing.

I tifosi, in mattinata, hanno chiesto più presenza nei confronti della dirigenza con uno striscione. "Le società serie e vincenti non hanno nell'organigramma ruoli vacanti. Dal direttore generale al magazziniere vogliamo gente competente, presente e che viva la città".