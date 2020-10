tmw Arezzo, sfuma Brancolini. Tra i pali arriva Tamma dalla Pro Sesto

Sfumata l'ipotesi Brancolini, per i pali dell'Arezzo si fa avanti un nuovo nome. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club amaranto ha trovato l'accordo con la Pro Sesto per il trasferimento in Toscana di Luca Tamma.