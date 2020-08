tmw Arezzo, si delineano le figure di ds e allenatore: Di Bari il favorito

Dopo il giro di colloqui avvenuto oggi ad Arezzo, la dirigenza amaranto ha intenzione di chiudere a breve per direttore sportivo. Per la poltrona il nome che è avvantaggiato sugli altri è quello di Giuseppe Di Bari, ex direttore sportivo del Foggia nell'anno della promozione da C alla B.