© foto di Francesco Scarpetti

Sirene dalla Serie A per Diego Borghini, centrale difensivo classe 1997 oggi all'Arezzo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione l'ex Empoli sarebbe finito nel mirino del Parma in vista del mercato estivo. Da non escludere, comunque, che il club ducale ne acquisisca il cartellino per poi girarlo in prestito.