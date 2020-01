© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Inizierà oggi la nuova avventura professionale per Riccardo Calcagni, terzino classe 1994 in uscita dal Pontedera. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore nella mattinata di oggi firmerà con l'Arzignano Valchiampo. Pronto per lui un contratto fino al giugno 2021.