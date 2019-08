© foto di Alessandro Brunelli

Conclusa l'esperienza in Serie D con l'Avellino, per Filippo Capitanio tornano ad aprirsi le porte della Serie C. Secondo quanto raccolto da TMW, il difensore ha avuto i primi contatti con la neo promossa Arzignano, che starebbe pensando a puntellare ulteriormente la propria retroguardia in vista dell'avvio di campionato: a breve capiremo se l'esito sarà positivo.