© foto di Federico Gaetano/TuttoLegaPro.com

Si avvicina una nuova avventura in Serie C per Alessio Lo Porto, terzino sinistro classe 1996 lo scorso anno al Gubbio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore romano è vicino all'accordo con l'Arzignano Valchiampo. Sul piatto un accordo annuale.