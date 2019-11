Fonte: Dal nostro inviato in Lega Marco Pieracci

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Presente all'evento Calcio, un gioco da ragazze, l'AU della Pro Patria Patrizia Testa ha parlato alla stampa presente: “Cinque anni fa ho preso la squadra della città nella quale vivo, ho iniziato senza conoscere niente di questo mondo, ma mi sono rimboccata le maniche prendendo in mano la baracca: ora rivesto anche il ruolo di Dg perché devo far quadrare i conti, vi basti considerare che nel mio stadio non esiste una pubblicità riconducibile alla sottoscritta. E' quindi difficile investire ulteriori risorse nel calcio giovanile, anche se è una mia priorità. Cercheremo di attingere alle scuole facendo gli stessi sacrifici che ho fatto a livello personale per portare la Pro Patria tra i professionisti. Da parte mia c’è tutta la volontà di creare anche a Busto una squadra giovanile”.