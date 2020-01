© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Tribuzzi . In queste ore sono molto fitti i contatti tra Frosinone e Avellino, con i possibili rinforzi degli irpini che potrebbero arrivare dalla Ciociaria. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, un altro nome dei quali i club stanno parlando è quello di Luca Matarese, seconda punta classe '94 che a ora non sta trovando molto spazio in B. Il calciatore, però, non gradirebbe scendere di categoria, per cui la trattativa è in salita.