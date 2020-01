Gradito ritorno in casa Avellino. E' stato infatti raggiunto l'accordo con il Ds Carlo Musa, che tornerà a essere l'uomo mercato degli irpini dopo la strabiliante stagione in Serie D, culminata con la vittoria del campionato. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'intesa è stata raggiunta sulla base di un contratto fino a giugno, con opzione per i due anni successivi.

Sabato mattina la presentazione.