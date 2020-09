tmw Avellino, in chiusura per Silvestri. Firmerà un biennale

vedi letture

L'Avellino è in chiusura per assicurarsi le prestazioni di Luigi Silvestri, difensore classe '93 in forza al Potenza. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore sarebbe a un passo dalla firma sul contratto che lo legherà agli irpini per i prossimi due anni.