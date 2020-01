© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'Avellino prepara il colpo in entrata. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il re dei bomber della C Felice Evacuo (in forza al Trapani) potrebbe diventare il prossmo acquisto del club biancoverde. Pare, infatti, che l’entourage dell'attaccante abbia giò avuto un primo contatto con il dg Martone che lo vorrebbe alla corte del tecnico Capuano. Il centravanti deve valutare l’offerta e decidere nei prossimi giorni se accettare la proposta del club irpino. Per Evacuo, che vive proprio ad Avellino, si tratterebbe di un ritorno, visto che ha già indossato la maglia dei lupi nella stagione 2004/2005.