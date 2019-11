TMW - Avellino, occhi su Minelli per rinforzare la difesa

Fonte: Luca Esposito

© foto di Andrea Rosito

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l’Avellino avrebbe messo nel mirino il difensore Alessandro Minelli del Trapani, ma di proprietà del Parma, per gennaio. Il classe ‘99 finora non trovato spazio in Sicilia ed è pronto a cambiare aria alla riapertura del mercato con i ducali che potrebbero girarlo in Irpinia per la seconda parte di stagione.