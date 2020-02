vedi letture

tmw Avellino, ore decisive per l'assetto societario: Musa rimane nel club

"Non ho visto Musa: se rimane o meno dipende da lui, io quando è arrivata un'altra proprietà sono andato via", così ha parlato ieri Salvatore Di Somma, a breve di nuovo dentro l'Avellino, con un ruolo che deve ancora essere annunciato.

Si è aperto quindi il nodo legato a Carlo Musa, attuale Ds degli irpini: come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, però, il direttore avrebbe scelto di rimanere all'interno del club, anche se ulteriori e nuovi sviluppi societari - non necessariamente legati alla sua volontà - potrebbe aprire nuovi scenari.