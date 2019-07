Ezio Capuano

© foto di Giuseppe Scialla

Inizia a muoversi qualcosa in casa Avellino. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione il nuovo direttore sportivo Salvatore Di Somma incontrerà nelle prossime ore il tecnico salernitano Ezio Capuano per chiedergli di sposare la causa biancoverde in un momento particolarmente delicato. Non sarebbe certo un problema per un allenatore abituato a lavorare in contesti difficili e con giovani di belle speranze. Seguiranno aggiornamenti.