Fonte: Luca Esposito

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'Avellino vede sfumare il ritorno di Felice Evacuo. L'attaccante classe '82 era stato cercato dal club irpino per rinforzare il reparto offensivo e puntare ai play off, ma si tratta di un sogno destinato a non realizzarsi. Evacuo con tutta probabilità resterà al Trapani cercando di contribuire alla salvezza dei siciliani.