Fonte: Luca Bargellini

Via libera, da parte del Bari, alla cessione di Franco Ferrari. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sono molte le squadre che stanno monitorando il classe ‘95, con Cosenza, Salernitana e Juve Stabia in prima fila. Priorità alla Serie B, ma anche la C attenziona il calciatore in attesa di sviluppi: su di lui Triestina, Vicenza e Novara.