tmw Bari, con Auteri sempre più vicino può arrivare Armellino dal Monza

Sarà Gaetano Auteri il nuovo tecnico del Bari, e importanti indicazioni in tal senso sono arrivate anche dalla conferenza stampa odierna. Dove il Ds Giancarlo Romairone ha precisato che la squadra sarà potenziata.

E come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il primo nome sulla lista del tecnico ex è Marco Armellino del Monza. Il giocatore è in scadenza 2021.