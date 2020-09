tmw Bari, fatta per la cessione in prestito di Nannini al Lecco

vedi letture

Operazione in uscita per il Bari. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club pugliese ha definito con il Lecco la cessione in prestito di Cosimo Nannini, esterno sinistro classe 1999, per la prossima stagione.