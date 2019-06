TMW - Bari, Ferrari sarà acquistato a titolo definitivo

Fonte: Michele Criscitiello

Il Bari fa sul serio per Franco Ferrari, attaccante di proprietà del Genoa e reduce da un’ottima stagione con il Piacenza. Il club pugliese, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, avrebbe non solo superato la concorrenza del Monza, ma anche deciso di acquistare il cartellino dell’argentino classe ‘95 a titolo definitivo.