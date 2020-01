Franco Ferrari verso la Serie B. È questa l'idea del Napoli, titolare del cartellino dell'italo-argentino, e dello stesso entourage del giocatore dopo i sei mesi a Bari. Sul giocatore ex Piacenza (club con il quale lo scorso anno mise a referto dodici gol in 21 presenze), le società interessate non mancano. Dopo la Salernitana per Ferrari si sono mosse anche Ascoli, Cremonese e Pisa.