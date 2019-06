TMW - Bari, per Ferrari forte concorrenza del Monza

© foto di

Si muove il mercato attorno al nome di Franco Ferrari (23), attaccante di proprietà del Genoa protagonista di una seconda parte di stagione di altissimo livello in quel di Piacenza. Come già emerso sull'italoargentino ci sarebbe il forte interesse del Bari, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sull'ex Brescia e Pistoiese ci sarebbero anche gli occhi del Monza che punta a costruire una squadra in grado di puntare alla promozione diretta in Serie B.