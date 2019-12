Sirene di mercato per Tomasz Kupisz, esterno di centrocampo del Bari. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Trapani avrebbe chiesto informazioni sul laterale polacco classe 1990. Kupisz (29) nella prima parte di stagione in Puglia ha messo a referto dieci presenze in campionato e due in Coppa Italia di Serie C.