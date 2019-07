TMW - Bari scatenato: il punto di mercato sulle operazioni dei Galletti

Un Bari scatenato, che ha messo a segno due importanti colpi, per i quali manca solo l'annuncio: dalla SPAL sono arrivati il difensore Filippo Costa e l'attaccante Mirco Antenucci, che con i pugliesi ha sottoscritto un contratto triennale. Diverso il discorso per Costa, invece, giunto in biancorosso via Napoli, con un accordo di prestito biennale .

Altri sono i contratti prossimi alla chiusura - Accordo simile a quello che porterà alla corte di Cornacchini il centrocampista Michael Folorunsho, che il Napoli ha prelevato dalla Virtus Francavilla: come già anticipato , il classe '98 sarà girato in prestito biennale al Bari, con diritto di riscatto.

Non è però finita qui: il club si è anche assicurato Manuel Scavone dal Parma, con contratto triennale, e prossimo all'arrivo è Marco Perrotta: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, rimane solo da definire la formula, poichè il difensore di proprietà del Pescara potrebbe arrivare o a titolo definitivo o in prestito.

In stand by due posizioni - Più in salita la strada che, per il centrocampo, porta a Francesco Corapi: prima di contrattualizzarlo, il Bari preferirebbe che il centrocampista risolvesse la propria situazione con il Trapani. Congelato il discorso che portava a Dany Mota Carvalho dell'Entella.