Fonte: Marco Conterio

© foto di Federico Gaetano

L'infortunio di Zaccaria Hamlili (frattura scomposta alla clavicola destra) lascia il Bari con un vuoto da colmare, considerando che per il duttile centrocampista si prospettano circa due mesi di stop. Ecco quindi che il club ha deciso di ricorrere sul mercato per trovare un sostituto, individuato in Francesco Corapi del Trapani: galletti in pressing con il club siciliano.