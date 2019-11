TMW - Bari, sirene dalla B per Ferrari: ci sono Trapani e Salernitana

Potrebbe salutare Bari dopo soli sei mesi Franco Ferrari, attaccante italo-argentino arrivato in Puglia in prestito dal Napoli dopo la fantastica stagione scorsa vissuta a Piacenza. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Trapani e Salernitana sarebbero infatti pronte a darsi battaglia per l'attaccante. Il Bari, tuttavia, non ha ancora deciso cosa fare con il ragazzo di Rosario: qualora il suo impiego dovesse continuare in maniera così marginale, però, le chance di un addio potrebbero prendere davvero corpo. La valutazione finale verrà fatta dalla dirigenza biancorossa durante le festività natalizie, subito prima della finestra invernale di gennaio.