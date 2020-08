tmw Bari, su Nannini almeno quattro club di C. Ma i pugliesi potrebbero tenerlo

Cosimo Nannini, difensore classe ‘99, è fra i profili più cercati in questo primo scorcio di mercato in Serie C. Il giocatore è rientrato a Bari dopo il prestito al Piacenza e il club pugliese starebbe valutando di trattenerlo per la prossima stagione. Sul terzino sinistro, che può giocare anche al centro, secondo la nostra redazione c’è però il pressing di almeno quattro club: Carpi, Lecco, Novara e Cesena.