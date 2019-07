Fonte: Ivan Cardia

Il grande colpo per il Bari è ormai realtà: Mirco Antenucci fra stasera e domattina diventerà ufficialmente un nuovo calciatore biancorosso. Contratto triennale, nelle prossime ore previste le firme e l’annuncio, poi l’ex capitano della SPAL inizierà il ritiro di Bedollo dove si aggregherà al resto della squadra a disposizione di Cornacchini. Pronto, il tecnico, ad accogliere un bomber da 90 per la scalata nel prossimo campionato di Serie C.