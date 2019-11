TMW - Bernardini: "A Pontedera per diventare un giocatore di categoria"

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di TMW, il centrocampista del Pontedera Mariano Bernardini ha parlato anche del suo percorso personale. Al terzo anno tra i pro, dopo le esperienze di Pagani e Lucca, su questa stagione ha detto: “Non mi pongo obiettivi, voglio andare passo dopo passo. Di sicuro quando andrò via da qui, voglio andar via lasciando qualcosa, e chiaramente anche prendendo qualcosa: voglio sfruttare a pieno tutto ciò che mi è concesso, voglio prendere molto dai vari Mannini, Caponi e migliorarmi giocando. L’anno prossimo voglio essere un giocatore di categoria, non un ragazzino”.