TMW - Bisceglie, Tavano: "Campionato positivo. Lanciati tanti giovani"

Fonte: Dalla nostra inviata Claudia Marrone

Il direttore sportivo del Bisceglie Paolo Tavano ha parlato ai nostri microfoni a margine dell'assemblea di Lega Pro facendo il punto sul campionato appena concluso: “il bilancio è positivo, abbiamo centrato l'obiettivo salvezza. Nelle ultime gare speravamo qualcosa in più, ma è stato un campionato soddisfacente essendo noi una matricola. Abbiamo mancato i play off per un punto e lanciato o rilanciato tanti giovani e questo è molto importante”.

Sulle Squadre B: “Ci adegueremo alle direttive e affronteremo qualsiasi problema. Sia con le Squadre B sia senza non muteremo la nostra mentalità che è legata al lancio di giovani e alla valorizzazione del calcio a Bisceglie. Vogliamo tenerci stretta questa Serie C”.