TMW - Brini: "In C i grandi nomi servono se hanno le motivazioni della A"

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di TMW, l'ex tecnico del Fano Fabio Brini ha parlato, tra le altre, anche di un'altra formazione che ben conosce, la Ternana, agganciandosi poi al discorso relativo ai big scesi in terza serie dopo lunghe esperienze in A: "Troppo spesso ci si affida ai nomi, come se bastasse solo quello per vincere. La C però è ancora più complessa della Serie B, servono giocatori di categoria e di qualità, non ci si può affidare solo al nome. Ora credo che le Fere si siano risollevate, hanno un organico importante anche se sono incappati in una serie di ko non preventivati: ma non è questo un dramma [...] I grandi nomi? Possono fare la differenza se hanno ancora stimoli e motivazioni come se giocassero in Serie A. Se essere scesi di categoria è stato solo un passo per allungare la propria carriera, direi che non danno molto. Sono le motivazioni a fare la differenza".