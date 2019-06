© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Riccardo Brugnoni, portiere classe ‘99 nell’ultimo anno a Gozzano prima ed al Friburgo II poi (dove non è riuscito a giocare a causa di problemi burocratici con il tesseramento), sarebbe intenzionato a cambiare aria. Nonostante la società tedesca voglia offrirgli un quadriennale su di lui si sono attivate tantissime squadre di Serie C come Alessandria, Cavese e Pontedera che vorrebbero accaparrarsi in tutti i modi l’ex enfant prodige della cantera dell’Inter. Il ragazzo, secondo quando raccolto da Tuttomercatoweb.com gradirebbe maggiormente un’avventura in Italia.