tmw Caos Livorno. Il club non tessera Furlan: si vuol puntare su un portiere under

Non solo Matteo Di Gennaro. La situazione creatasi a Livorno, ha portato anche ad altre anomalie, una tra queste quella riguardante Jacopo Furlan. Che, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, non vestirà la maglia amaranto.

Il portiere era approdato in Toscana dal Catania, ma la situazione creatasi con il passaggio di proprietà da Aldo Spinelli a nuovi soci ha impedito il tesseramento del giocatore voluto dall’ex Ds pro tempore Raffaele Rubino (che aveva condotto le prime trattative della nuova gestione) e da mister Alessandro Dal Canto: la nuova dirigenza ha infatti ritenuto più idoneo puntare su guardapali under e con ingaggio più contenuto rispetto a quello dell’esperto Furlan, che adesso farà rientro in Sicilia, visto che il Catania ne detiene ancora il cartellino, con scadenza fissata al 2021.

Da capire, però, se proprio a Catania, troverà nuovo spazio, dopo esser stato uno dei maggiori protagonisti della scorsa stagione: come logico, il club rossazzurro, data l’assenza di un così importante elemento, si era tutelato diversamente, creando nuove gerarchie. Futuro quindi da scrivere per il classe ‘93, toccato nel vivo dall’impasse della formazione toscana.