tmw Caos Livorno, la fideiussione può arrivare domani. La gara con l'Olbia non è a rischio

Serie C

Oggi alle 19:04 Serie C

Sono ore concitate a Livorno sul futuro del club amaranto. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, infatti, l'attuale proprietà non ha depositato entro i termini stabiliti la fideiussione necessaria per la copertura dei costi legati ai nuovi tesseramenti richiesti dalla società. Innesti dal mercato che, dunque, non stati accettati.

Da fonti vicine al club, però, trapela la notizia che tale fideiussione potrebbe arrivare nella giornata di domani. Una ipotesi, questa, che comunque non eviterà la penalizzazione in classifica dovuta al ritardo per la formazione di Alessandro Dal Canto.

Spazio, infine, al campo con la trasferta di Olbia che attende il Livorno nel prossimo weekend. Gara che, a dispetto di quanto emerso nei giorni scorso, dovrebbe disputarsi, con i toscani che andranno in Sardegna per affrontare i bianchi.