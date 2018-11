TMW - Caos Serie B, Tognon: "Cortocircuito da decisione per non decidere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La FIFA, di cui la FIGC è membro di antichissima data, sarà sempre al fianco della federazione italiana per affermarne l'autonomia nel rispetto delle norme nazionali e internazionali". Parola di Gianni Infantino, presidente della FIFA che ha fatto i suoi auguri a Francesco Ghirelli, nuovo presidente di Lega Pro. Mettendo in risalto il tema delle ingerenze statali nell'operato della federcalcio. Ne ha parlato in conferenza stampa il nuovo presidente di Lega Pro, Jacopo Tognon: "Penso che siamo nel solco di una legislazione di natura emergenziale già sperimentata nel 2003 col caso Catania. Il problema è quello di creare un unico grado per quanto riguarda l'ammissione ai campionati. Vedo che il CONI sta organizzando una camera di risoluzione, non credo che ci sarà un problema di questo tipo. Se il legislatore interviene, e lo fa con un decreto di questa natura, a metà ottobre, bisogna chiedersi come mai".

Cortocircuito.

"Questo cortocircuito che si è creato in estate ha portato l'esecutivo a intervenire. 15 anni fa era successo lo stesso, la differenza è che in quest'estate c'è stata la decisione di non decidere che si è protratta troppo a lungo, che ha impattato sull'avvio dei tornei. Poi mi pare che siamo nell'alveo di una situazione consentita, anche se la FIFA ovviamente fa bene a seguire la vicenda".