tmw Carpi, accordo raggiunto con il Frosinone per l'attaccante Matarese

Luca Matarese al Carpi, ci siamo. Secondo quanto raccolto da TMW il Frosinone ha raggiunto l'accordo con il Carpi per il trasferimento in prestito della punta classe '98, che lunedì sarà in Emilia per raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra.