TMW - Carpi-Monza, idea scambio Arrighini-Jefferson. Fano sullo sfondo

Ancora a lavoro il Monza per sistemare l'attaccante brasiliano Jefferson, in uscita dal club brianzolo, che non molla la presa per Andrea Arrighini del Carpi. E, secondo quanto raccolto da TMW, le due società sono a lavoro per capire se possa essere possibile uno scambio tra i due calciatori.

Con il Fano però sullo sfondo: la truppa marchigiana, infatti, sta seguendo Jefferson, al quale avrebbe proposto un contratto biennale. E' attesa.