Maxi scambio in vista, come fu in estate, tra Carpi e Fermana. Secondo quanto raccolto da TMW, "sul piatto" ci sono il difensore Gianluca Clemente, il centrocampista Roberto Grieco e l'attaccante Gabriele Zerbo, che dopo soli sei mesi in Emilia faranno di fatto ritorno alla Fermana, squadra dalla quale (eccezion fatta per Clemente che lo scorso anno aveva militato a Fano) si erano separati in estate; altri elementi, da individuare, faranno invece il percorso inverso.

Certo rientrate alla corte biancorossa, il difensore classe 2000 Mattia Soragna.