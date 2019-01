© foto di Federico Gaetano

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il centrocampista del Cosenza Ivan Varone, classe 1992, sarà ceduto in prestito in serie C alla Carrarese. L'ex Ternana, che ha raccolto appena tre presenze in B con i calabresi, è in viaggio verso la toscana dove in serata apporrà la firma sul contratto. Seguiranno sviluppi.