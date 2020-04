tmw Carrarese, Damiani sempre in crescita. Interesse dalla B

Ha riscosso consensi la stagione di Samuele Damiani alla Carrarese. Il centrocampista classe '98 di proprietà dell'Empoli (contratto in scadenza 2021) è alla sua terza stagione in C e quest'anno gli è stato affidato il delicato ruolo di centrale davanti alla difesa, svolgendolo con personalità. Su Damiani - gestito dalla Green Soccer - si registra l'interesse di vari club di B e dopo questa positiva esperienza in C sembra pronto per il salto.