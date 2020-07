tmw Carrarese, giovedì summit con Baldini per il nuovo progetto tecnico

Archiviata la delusione per l'eliminazione dai playoff di Serie C in semifinale per la Carrarese è arrivato il momento di progettare la prossima stagione. A tal proposito, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club ha fissato per la giornata di giovedì un incontro con il tecnico Silvio Baldini per decidere se continuare l'avventura insieme.

Una decisione, quella per la panchina, che potrebbe essere indirizzata anche dalla volontà della proprietà di ridimensionare i costi di gestione del club (con conseguente addio dei giocatori con contratti pesanti) dopo anni di assalti non andati a buon fine alla Serie B.